Трамп протестует против девальвации рубля

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в том, что, пока Соединенные Штаты повышают процентные ставки, они «играют с девальвацией валют».

«Россия и Китай играют в игру с девальвацией валют, пока США продолжают поднимать ставки. Неприемлемо!» – написал Трамп в Twitter.

Отметим, что после удара западных стран по Сирии курс рубля резко упал по отношению к евро и доллару – в понедельник на торгах евро достиг 76,84 рубля, доллар – 62,28 рубля. Валюты подорожали на 1 рубль и 0,85 рубля соответственно.

На прошлой неделе Трамп своими заявлениями о том, что по Сирии будет нанесен удар, также значительно снизил курс рубля.

В марте Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,5–1,75%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как ставка ФРС отразится на российской валюте.