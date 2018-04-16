Официальный курс евро вырос до 76,84 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 рубля – до 76,8403 рубля, курс доллара увеличился на 84,83 копейки – до 62,2794 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 копейки, составив 68,8318 рубля, следует из данных Банка России.