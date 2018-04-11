Доллар вырос до 65 рублей на заявлениях Трампа

Рубль усилил падение после заявления президента США Дональда Трампа, доллар протестировал уровень в 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля.

Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 14.10 мск повышался на 1,78 рубля – до 64,8 рубля, курс евро – на 2,25 рубля и равнялся 80,1 рубля, передает РИА «Новости».

Трамп комментируя возможность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, написал в Twitter, что Вашингтон использует новые и «умные» вооружения.

На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро — до 80,5 рубля — максимума с марта 2016 года.

Вместе с тем, по состоянию на 14.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,16% – до 66,27 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,99% -– до 71,75 доллара за баррель.

Сирия не являются крупнейшим производителем нефти, однако любые конфликты на Ближнем Востоке вызывают беспокойство нарушения сырьевых потоков из региона.

В среду рубль продолжил резкое падение к доллару и евро. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,4317 рубля – до 79,2839 рубля, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля и составил 64,0626 рубля.

Резкое падение российской национальной валюты уже отразилось на спросе на иностранную валюту: в столичных обменных пунктах столкнулись с дефицитом долларов и евро.