В обменниках столкнулись с дефицитом валюты

Резкое падение российской национальной валюты отразилось на спросе на иностранную валюту: в столичных обменных пунктах столкнулись с дефицитом долларов и евро.

В одном из валютных обменников корреспондентам Business FM сообщили, что проблем с количеством наличной валюты нет и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. Однако в двух других кассах сообщили, что валюта быстро заканчивается.

«У нас очень мало валюты. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим. Валюты очень мало», – рассказали в одном из обменников.

В другой операционной кассе добавили, что у них не будет наличной валюты для обмена 10 тыс. рублей. «Нет, в долларах, к сожалению, нет такой суммы, а евро у нас – 9500. Курс – 80 ровно. Доллары – 65», – сказали в обменнике, сообщив о большом ажиотаже.

Там также добавили, что курсы валют могут измениться, пока корреспонденты доедут до пункта.

В среду рубль продолжил резкое падение к доллару и евро. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,4317 рубля – до 79,2839 рубля, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля и составил 64,0626 рубля.