Официальный курс евро на четверг вырос до 79,28 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,4317 рубля – до 79,2839 рубля, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля и составил 64,0626 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,0253 рубля, составив 70,9122 рубля, следует из данных Банка России.