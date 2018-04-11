Рубль продолжил резкое падение к доллару и евро

Рубль в начале среды продолжил дешеветь: евро уже протестировал уровень в 80 рублей, доллар попытался дотянуться до 65.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 1,45 рубля – до 64,46 рубля, курс евро поднялся на 1,88 рубля – до 79,73 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее в среду доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро – до 80,15 рубля – максимума с марта 2016 года.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,32% – до 70,81 доллара за баррель по марке Brent.