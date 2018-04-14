Россия объявила о созыве внеочередного заседания группы по прекращению огня в Сирии

В связи с ударами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Дамаску Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии, заявила пресс-секретарь постпредства России при женевском отделении ООН Ольга Жигалова.

Она уточнила, что внеочередное заседание группы состоится 16 апреля, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Было выпущено более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Позднее США выразили готовность ударить по Сирии еще раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар западной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.