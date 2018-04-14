Постпред Сирии при ООН подвел итог американскому удару

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что результате ночных ударов коалиции во главе с США по сирийским объектам пострадали три человека и был нанесен материальный ущерб.

«Три мирных жителя получили ранения», – приводит РИА «Новости» заявление Джаафари на заседании Совбеза ООН.

Он еще раз подтвердил, что большинство ракет были перехвачены, но при этом ударами был нанесен материальный ущерб.

Отметим, что в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийские средства ПВО перехватили 71 ракету из 103 выпущенных с самолетов и кораблей коалиции. Однако позднее Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Как заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, ответ ПВО Сирии на ракетный удар США, Франции и Великобритании якобы был неэффективным и, по его словам, «скорее, представлял угрозу ее мирному населению».

Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.