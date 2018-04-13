Постпред Китая при ООН призвал уважать суверенитет Сирии

Постпред Китая при ООН Ву Хайтао на заседании Совбеза заявил, что суверенитет и территориальная целостность Сирии должны уважаться другими странами.

«Суверенитет Сирии, территориальная целостность должны полностью уважаться. Мы призываем стороны к спокойствию и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог», – цитирует РИА «Новости» китайского постпреда.

Хайтао также отметил, что КНР уверена в отсутствии военного решения сирийского кризиса. «Единственный выход – политическое урегулирование», – сказал он.

В четверг Китай высказался об угрозах президента США Дональда Трампа по Сирии.

Трамп заявлял, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Ранее Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.