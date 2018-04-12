Китай высказался об угрозах Трампа по Сирии

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в четверг заявил, что КНР озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии.

Дипломат призвал заинтересованные стороны к хладнокровию и сдержанности в целях смягчения обстановки в Сирии.

«Китайская сторона озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии. Мы всегда выступаем за мирное разрешение конфликта и против применения силы и угроз ее применения в международных отношениях, а также неуклонно поддерживаем действия в соответствии с уставом ООН», – цитирует «Синьхуа» Шуана.

По его словам, на днях министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. КНР поддерживает контакты с США, Россией и другими постоянными членами Совбеза ООН, обсуждая вопросы урегулирования в Сирии, отметил дипломат.

Напомним, в среду президент США Дональда Трампа заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Ранее Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.