ВОЗ отказалась подтвердить применение химоружия в Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила, что не может подтвердить применение химоружия в сирийской Думе, несмотря на пресс-релиз об обращении людей к врачам с признаками воздействия отравляющими веществами, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

В среду ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором сообщила об обращении 500 человек в сирийской Думе 7 апреля к врачам за помощью с признаками воздействия отравляющих веществ. Однако Язаревич пояснил, что организация не имеет представителей в Думе, сведения об этом были получены от «партнеров в сфере здравоохранения» в турецком Газиантепе, который находится в 470 километрах от Думы, передает ТАСС.

В связи с этим, подчеркнул Язаревич, ВОЗ не может подтвердить применение химоружия.

«Мы не можем этого подтвердить, потому что наших представителей там нет», – отметил он.

По его словам, партнеры ВОЗ в Газиантепе «поддерживают учреждения здравоохранения на месте», стараясь помогать больницам в осажденных районах Сирии.

В среду Кремль подчеркнул, что заявления о «чудовищных последствиях применения химоружия в сирийской Думе» не подкреплены реальными данными.

Однако на Западе всерьез рассматривают «ответ» на действия сирийской армии, которые даже не доказаны. Так, президент США Дональд Трамп уже обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.