Песков прокомментировал данные о «чудовищных преступлениях» в Сирии

Заявления о «чудовищных последствиях применения химоружия в сирийской Думе» не подкреплены реальными данными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил: в Кремле считают, что информация о «каких-то чудовищных последствиях применения химического оружия в Думе не основывается на реальных данных», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вокруг Сирии в данный момент сложилась «весьма напряженная» ситуация, которая диктует необходимость «самого пристального мониторинга».

Россия в этой ситуации выступает за «действительно беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты».

Кремль надеется, что «все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию» в Сирии, добавил Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.