Белый дом допустил совместный с сателлитами США удар по Сирии

Вашингтон рассматривает «все возможности» действий против Сирии, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед», – цитирует Сандерс РИА «Новости».

В Белом доме также заявили, что США не исключают участия в действиях против Сирии нескольких стран.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии. До этого сообщалось, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии. Также отмечалось, что США определили цели первостепенной важности для нанесения возможных ударов по Сирии.

На встрече с американскими военачальниками Траамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной армией Башара Асада.