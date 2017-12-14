Озвучены предположения о первостепенных целях США для удара по Сирии

США определили цели первостепенной важности для нанесения возможных ударов на территории Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи.

США, Британия, Франция и Израиль будут координировать между собой бомбардировки Сирии. В ходе атаки планируется применять ракеты различных классов. Отдельное внимание атакующая сторона уделит военным аэродромам, передает «Интерфакс».

Нанести удары планируется по военным базам в районе Дамаска, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки. Цели США располагаются в том числе и в районе провинции Хомс, а также в районе пункта обеспечения ВМФ России в Тартусе. Там сейчас находятся российские военнослужащие.

Всего определены 22 цели первостепенной важности. По словам Молахавчи, США могут атаковать районы Сирии, где имеется конфликт между курдскими отрядами и правительственными силами Сирии, а также шиитскими ополченцами.

«Уничтожение систем ПВО режима сместит баланс сил», – отметил он. Молахавчи также добавил, что в случае реализации такого сценария США учтут факт повышения Россией уровня боеготовности своих сил на авиабазе Хмеймим и других военных объектах в Сирии.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.