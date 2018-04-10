Трамп, Мэй и Макрон скоординировали ответ на «химатаку» в Сирии

Президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии и договорились не допустить использования химоружия.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию из Белого дома, стороны сошлись на том, что международное сообщество должно отреагировать на атаку в Сирии для поддержания запрета на применение химоружия.

Тереза Мэй, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились работать вместе над тем, чтобы виновные в химатаке в Сирии были призваны к ответу, сообщили в офисе британского премьера.

Ранее со ссылкой на специалиста по международным отношениям Сирии Закарии Молахавчи сообщалось, что США определили цели первостепенной важности для нанесения возможных ударов на территории Сирии. До этого сообщалось, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии.

Президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.