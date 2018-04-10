Премьер Сингапура предсказал катастрофу в случае конфликта Китая и США

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун предупредил о катастрофических последствиях для всего мирового сообщества ситуации, при которой Китай и США не смогут решить возникшие споры.

«Отношения между КНР и Соединенными Штатами являются самыми важными в мире, а потенциальная торговая война усложнит сотрудничество стран по таким важным вопросам как изменение климата, ядерное нераспространение, региональная стабильность, денуклеаризация Корейского полуострова», – передает ТАСС слова главы правительства Сингапура на Азиатском экономическом форуме в китайском Боао.

Ли Сянь Лун подчеркнул, «ни один из этих вопросов не может быть решен без полного подключения двух государств, а если разногласия между ними будут нарастать, то последствия для всего мира окажутся катастрофическими».

По его словам, в Сингапуре надеются, что Пекин «сможет правильно справиться с возникающими вызовами, сумеет защитить свои интересы, а также будет поддерживать открытую международную систему».



Напомним, в понедельник сообщалось, что способность Китая быстро перебрасывать свои войска и военную технику на спорный архипелаг Спратли в Южно-Китайском море вызывает серьезную озабоченность у США, так как это позволит Пекину контролировать жизненно важные торговые маршруты.