США обеспокоились способностью Китая быстро перебрасывать войска

Способность Китая быстро перебрасывать свои войска и военную технику на спорный архипелаг Спратли в Южно-Китайском море вызывает серьезную озабоченность у США, так как это позволит Пекину контролировать жизненно важные торговые маршруты, сообщают СМИ.

Опасения США появились после наблюдения за крупнейшими китайскими военными учениями в Южно-Китайском море. Отмечается, в частности, что Китай установил на двух укрепленных островах Спратли оборудование, которое способно глушить системы связи и радиолокации. Это серьезный шаг в милитаризации Южно-Китайского моря, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В США считают, что это позволит Китаю отстаивать свои обширные территориальные претензии и препятствовать военным операциям Пентагона в оспариваемом регионе, где находятся одни из самых загруженных морских маршрутов в мире.

В конце марта западные СМИ сообщили, что Китай проводит в Южно-Китайском море учения «невероятных масштабов». Спутники зафиксировали десятки кораблей ВМС Китая, в том числе авианосец «Ляонин», близ острова Хайнань в Южно-Китайском море.

Отметим, что в НАТО и США регулярно говорят о том, что российские войска также опасны именно в связи со своей мобильностью – способностью за короткий срок перебросить значительное количество военных сил на любой участок конфликта.

Напомним, Китай и ряд других государств региона уже несколько лет ведут спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).