Китай проводит морские учения «невероятных масштабов»

Военные эксперты прокомментировали демонстрацию КНР военной мощи в Южно-Китайском море, где проходят учения как минимум с 40 надводными кораблями и подлодками во главе с авианосцем «Ляонин».

Военные эксперты прокомментировали демонстрацию КНР военной мощи в Южно-Китайском море, где проходят учения как минимум с 40 военными кораблями и подлодками во главе с авианосцем «Ляонин».

Эксперт Института оборонных и стратегических исследований при Школе международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре Колин Кох в интервью Reuters заявил, что текущие учения стали «необычной крупномасштабной демонстрацией» растущей военной силы Китая на море, передает «Жэньминь жибао».

По мнению эксперта по международной безопасности Джеффри Льюиса, на спутниковых фотографиях с учений изображены «невероятные масштабы». Он отметил, что участие авианосца «Ляонин» стало важной новостью.

Китайский военный эксперт Ли Цзе заявил газете ThePaper.cn, что «у авианосца «Ляонин» официально сформировалась частичная боеспособность». Он подчеркнул, что достичь такого результата оказалось непросто. Цзе напомнил, что прошло всего лишь пять лет с тех пор, как «Ляонин» поступил на службу и впервые был задействован в практических учениях.

Exclusive: Satellite images obtained by @Reuters reveal unusually large display of Chinese military might in South China Sea https://t.co/wcf0V3YBvS pic.twitter.com/fU9DCS35p8 — Reuters World (@ReutersWorld) 27 марта 2018 г.

По его словам, это большой прогресс для страны, которая никогда не строила и не имела авианосцев. При этом Китай подготовил немало корабельных летчиков.

Официальный представитель минобороны КНР Жэнь Гоцян отметил, что целью практических учений ВМФ страны являются проверка и повышение уровня военной подготовки, всестороннее усиление боевых способностей. По его словам, учения не направлены против какой-либо другой страны или объекта.

Во вторник в Сети появились спутниковые снимки, которые зафиксировали десятки кораблей ВМС Китая, в том числе авианосец «Ляонин», близ острова Хайнань в Южно-Китайском море.

Корабль был приобретен у Украины в 1998 году, модернизирован и переименован в «Ляонин» (или «Ши Лан»). В строю этот авианосец с 2013 года. На «Ляонине» могут размещаться до 30 самолетов. По проекту он идентичен российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах Китая в сфере создания авианосцев.