Оружейника Виктора Калашникова похоронили в Ижевске

Конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова похоронили в пятницу на Южном кладбище в Ижевске.

Проводить оружейника в последний путь пришли родственники, друзья, сослуживцы и ученики, очередь у ритуального зала растянулась на несколько десятков метров, – передает ТАСС.

У гроба, к которому горожане несли траурные букеты и венки, был выставлен почетный караул.



Друзья и родственники Калашникова вспоминали о нем как об очень скромном человеке.

«Что скажешь, потеряв брата? Нет плеча рядом, нет человека, с которым можно было что-то обсудить, какое-то общее решение принять... И, конечно, жалко, что не дожил он до такого большого события, как столетие (со дня рождения) отца (Михаила Калашникова, в ноябре 2019 года)», – рассказала сестра покойного Елена Калашникова.



Она заявила, что кончину брата нельзя назвать скоропостижной, несмотря на имевшиеся проблемы со здоровьем. По ее словам, последнюю неделю Виктор Михайлович лежал в больнице, где, скорее всего, подхватил вирусную инфекцию.

«Он пришел (в больницу) сам... В реанимацию за два часа до кончины его перевели», – рассказала Калашникова.



Она отметила, что вопрос об увековечивании памяти ее брата пока не поднимался.

Напомним, во вторник конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни.