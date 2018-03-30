Оружейника Виктора Калашникова похоронили в Ижевске

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31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Ответные меры России обидели США

Заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота «А нас-то за что?»Фото: кадр из видео
Госдеп США прокомментировал ответную высылку своих дипломатов из РФ в анекдотическом стиле: «А нас-то за что?» Несмотря на абсурд ситуации, смешного в сложившемся положении мало: Вашингтон не готов смириться с актуальной ситуацией в международной политике и повторяет свое заклинание об «изоляции России».  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
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          Оружейника Виктора Калашникова похоронили в Ижевске

          30 марта 2018, 14:07

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова похоронили в пятницу на Южном кладбище в Ижевске.

          Проводить оружейника в последний путь пришли родственники, друзья, сослуживцы и ученики, очередь у ритуального зала растянулась на несколько десятков метров, – передает ТАСС.

          У гроба, к которому горожане несли траурные букеты и венки, был выставлен почетный караул.

          Друзья и родственники Калашникова вспоминали о нем как об очень скромном человеке.

          «Что скажешь, потеряв брата? Нет плеча рядом, нет человека, с которым можно было что-то обсудить, какое-то общее решение принять... И, конечно, жалко, что не дожил он до такого большого события, как столетие (со дня рождения) отца (Михаила Калашникова, в ноябре 2019 года)», – рассказала сестра покойного Елена Калашникова.

          Она заявила, что кончину брата нельзя назвать скоропостижной, несмотря на имевшиеся проблемы со здоровьем. По ее словам, последнюю неделю Виктор Михайлович лежал в больнице, где, скорее всего, подхватил вирусную инфекцию.

          «Он пришел (в больницу) сам... В реанимацию за два часа до кончины его перевели», – рассказала Калашникова.

          Она отметила, что вопрос об увековечивании памяти ее брата пока не поднимался.

          Напомним, во вторник конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни.


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