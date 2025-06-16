В Москве открылась выставка о вкладе экспорта СССР в Победу

Tекст: Валерия Городецкая

Экспозицию организовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА «Новости». На 16 стендах представлены редкие фотохроники, иллюстрирующие вклад экспортных предприятий СССР в достижение Победы, а также развитие промышленности и расширение экспортных поставок в 1944–1945 годах.

В ходе открытия председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил: «Те, кто вкладывался в Победу в тылу, внесли огромный вклад. Они так же, как и герои на фронте, ковали эту Победу собственным тяжелым трудом».

Шувалов отметил, что экспортная деятельность в годы войны стала фундаментом для послевоенного восстановления и развития внешнеэкономических связей СССР. Он подчеркнул, что поддержка экспорта и развитие выхода на внешние рынки – ключевой приоритет стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года.

Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов подчеркнул, что экспорт был и остается опорой экономики, несмотря на внешние ограничения и перемены. По его словам, российская продукция востребована за рубежом, а отечественные экспортеры продолжают осваивать новые рынки.

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала, что опыт военных лет доказал: даже в сложных условиях промышленность может перестроиться и вывести страну к новым экспортным успехам, что актуально и для современных задач повышения технологического уровня.