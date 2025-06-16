России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.8 комментариев
В Москве открылась выставка о вкладе экспорта СССР в Победу
На Гоголевском бульваре стартовала экспозиция «Экспорт во имя Победы», посвященная роли экспортных предприятий Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
Экспозицию организовали ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА «Новости». На 16 стендах представлены редкие фотохроники, иллюстрирующие вклад экспортных предприятий СССР в достижение Победы, а также развитие промышленности и расширение экспортных поставок в 1944–1945 годах.
В ходе открытия председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил: «Те, кто вкладывался в Победу в тылу, внесли огромный вклад. Они так же, как и герои на фронте, ковали эту Победу собственным тяжелым трудом».
Шувалов отметил, что экспортная деятельность в годы войны стала фундаментом для послевоенного восстановления и развития внешнеэкономических связей СССР. Он подчеркнул, что поддержка экспорта и развитие выхода на внешние рынки – ключевой приоритет стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года.
Заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов подчеркнул, что экспорт был и остается опорой экономики, несмотря на внешние ограничения и перемены. По его словам, российская продукция востребована за рубежом, а отечественные экспортеры продолжают осваивать новые рынки.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала, что опыт военных лет доказал: даже в сложных условиях промышленность может перестроиться и вывести страну к новым экспортным успехам, что актуально и для современных задач повышения технологического уровня.