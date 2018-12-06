«Адмирал Горшков» поразил «Калибром» цель на расстоянии более 700 км

Новейший фрегат «Адмирал Горшков» в ходе учений в Баренцевом море уничтожил ракетой комплекса «Калибр» мишень на дальности 700 километров, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что боевое упражнение выполнялось в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. «Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии более 700 километров», – передает ТАСС сообщение Северного флота.

Стрельба выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Кроме того, за время планового выхода в море экипаж фрегата провел учения по противолодочной и противовоздушной обороне, а также провел ряд тренировок по борьбе за живучесть.

В октябре Министерство обороны опубликовало видео учений головного фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море.