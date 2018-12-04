На Украину из Белоруссии не пропустили более 250 россиян

Украинские пограничники не пропустили более 250 россиян из Белоруссии, сообщил официальный представитель государственного погранкомитета Антон Бычковский.

На утро вторника не пропущены 252 гражданина России, сказал Бычковский, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства отметил, что количество россиян, следовавших автотранспортом и вынужденных вернуться в минский аэропорт после отказа во въезде на Украину составило 203 человека. В наземных пунктах пропуска на белорусско-украинской границе не пропустили 49 граждан России.

30 ноября на Украине запретили въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. После этого стало известно, что в ряде случаев пограничники не пропускают и женщин из России.

Президент Владимир Путин заявил, что в ответ на ограничение въезда россиян на Украину Москва облегчит режим пребывания и получения гражданства.