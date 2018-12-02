МИД объяснил нежелание России закрывать въезд для украинцев

Заявление президента России Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в стране свидетельствует о добрых намерениях Москвы в отношении граждан Украины, заявил статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что речь идет об облегчении самой процедуры, чтобы проще было получить разрешение на временное проживание и затем «перейти в гражданство».

Напомним, Путин заявил, что в ответ на ограничение въезда россиян на Украину Москва не будет вводить ответных ограничений, а облегчит режим пребывания и получения гражданства.

Госпогранслужба Украины запретила въезд мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.