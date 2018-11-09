Московскому школьнику предъявили обвинение в изготовлении бомбы

Следователи предъявили обвинение московскому подростку, ранее задержанному по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, сообщил близкий к следствию источник.

«Сегодня в присутствии адвоката, законного представителя и педагога мальчика следователи предъявили подозреваемому обвинение по тем же составам преступления, по которым было возбуждено уголовное дело», – сказал источник ТАСС.

Подросток не согласился с обвинением.

Ранее стало известно, что в отношении школьника возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой.

Подростка задержали на прошлой неделе. На него вышли после анализа круга общения подростка, устроившего взрыв в Архангельске. Отец подростка говорил, что правоохранители приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу.