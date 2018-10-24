Отец задержанного в Москве подростка рассказал о бомбе сына

Отец задержанного в Москве по подозрению в изготовлении взрывного устройства подростка заявил, что правоохранители приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу и отверг сообщения о связи сына со взорвавшим здание ФСБ в Архангельске молодым человеком.

«Нашли просто бомбочку детскую, а раздули неизвестно что. Дети балуются петардами и так далее. Что, теперь на этой волне начнут раздувать из мухи слона?», – сказал отец телеканалу 360.

Он сказал, что сам не видел у сына этого устройства, потому что редко общается с ним.

Также он опроверг информацию о связи подростка с подорвавшим в Архангельске бомбу молодым человеком.

Ранее СМИ писали, что задержанный в Москве школьник, как и архангельский подрывник, якобы придерживается анархистских взглядов.

Сообщалось, что на него удалось выйти с помощью расследования дела и установления круга общения по делу в Архангельске.

Напомним, 31 октября в здании ФСБ в Архангельске 17-летний подросток устроил взрыв и погиб на месте. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения.