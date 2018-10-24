СМИ: Полицейские обезвредили бомбу, собранную сторонником анархистов в Москве

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в одном из столичных домов. Его собрал некий сторонник движения анархистов.

Правоохранители выясняют, связано ли обнаружение СВУ с последней террористической атакой в Архангельске, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Взрывное устройство помещено в спецконтейнер, жителям дома ничего не угрожает.

Напомним, в среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу, он погиб на месте. Пострадали трое сотрудников спецслужбы: они были ранены осколками.

«Проживающий в квартире ученик одной из столичных школ общался в интернете со студентом архангельского колледжа, устроившим взрыв в здании ФСБ в Архангельске», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, но не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Предполагается, что подросток действовал в одиночку.