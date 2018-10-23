Взрыв в здании архангельского УФСБ устроил 17-летний смертник

Самодельное взрывное устройство в здании УФСБ в Архангельске подорвал 17-летний местный житель, сообщили в Следственном комитете.

«Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», – говорится в сообщении СК.

В результате взрыва ранения получили трое сотрудников РУФСБ.

Управлением Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ст. 205 («террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное ношение боеприпасов»).

Личность погибшего установлена. Следователи проводят допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Ранее президента Владимира Путина проинформировали о взрыве в здании УФСБ в Архангельске.

В СМИ было опубликовано фото подозреваемого в организации взрыва. Сообщалось, что взрыв произошел в результате самоподрыва.