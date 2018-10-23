Путина проинформировали о взрыве в здании УФСБ в Архангельске

Президент Владимир Путин получил доклад о взрыве в здании УФСБ в Архангельске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «президенту, безусловно, доложили» о происшествии, передает ТАСС.

Он добавил, что информация о ходе расследования и установления исполнителей будет, вероятно, представлена по линии ФСБ.

Ранее было опубликовано фото подозреваемого в организации взрыва в здании УФСБ в Архангельске. До этого сообщалось, что взрыв у здания УФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва.