Архангельского террориста сочли одиночкой

Подросток, подорвавший здание УФСБ в Архангельске, действовал один, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.

«Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оцениваются множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено – молодой человек действовал один», – пояснил глава региона, передает РИА «Новости».

Орлов добавил, что областные власти приняли все меры для безопасности населения.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство в здании УФСБ подорвал 17-летний местный житель. В результате погиб сам юноша и были ранены трое сотрудников спецслужбы.

Следственный комитет проводит проверку на причастность погибшего к запрещенным организациям.