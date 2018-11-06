В Уфе назначили нового начальника отдела МВД после дела об изнасиловании

Руководство МВД Башкортостана назначило временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД по Уфимскому району полковника Рима Мусина, сообщили в республиканском МВД.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы МВД Республики Максим Родионов, передает «Российская газета».

Ранее эту должность занимал 51-летний Эдуард Матвеев, который был арестован по делу об изнасиловании вместе с несколькими другими высокопоставленными полицейскими в Уфе.

Жертвой преступления оказалась дочь замначальника управления Росгвардии по Башкирии.

Адвокаты подозреваемых обжаловали арест своих подопечных, апелляцию рассмотрят седьмого ноября.