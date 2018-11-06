Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе обжаловали арест

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6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
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Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллегФото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...

Выборы в Конгресс США всех разозлят

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

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          Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе обжаловали арест

          6 ноября 2018, 15:18

          Текст: Анастасия Норина

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          Адвокаты троих бывших высокопоставленных полицейских, которые подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки дознавателя в Уфе, обжаловали арест своих подзащитных.

          В Кировском районном суде Уфы апелляции собираются рассмотреть 7 ноября, передает ТАСС.

          «Жалобы в течение дня поступили от всех адвокатов, (они) зарегистрированы. Решение о дате их рассмотрения будет принято 7 ноября», – сообщила представитель суда.

          Ранее подозреваемые по делу об изнасиловании 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были арестованы.

          Молодой дознаватель полиции оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Она рассказала, что перед происшествием ее напоили. Результаты ДНК-экспертизы в рамках уголовного дела были озвучены в пятницу.


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