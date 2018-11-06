Адвокаты подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе обжаловали арест

Адвокаты троих бывших высокопоставленных полицейских, которые подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки дознавателя в Уфе, обжаловали арест своих подзащитных.

В Кировском районном суде Уфы апелляции собираются рассмотреть 7 ноября, передает ТАСС.

«Жалобы в течение дня поступили от всех адвокатов, (они) зарегистрированы. Решение о дате их рассмотрения будет принято 7 ноября», – сообщила представитель суда.

Ранее подозреваемые по делу об изнасиловании 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук были арестованы.

Молодой дознаватель полиции оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Она рассказала, что перед происшествием ее напоили. Результаты ДНК-экспертизы в рамках уголовного дела были озвучены в пятницу.