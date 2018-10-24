Все фигуранты дела об изнасиловании арестованы в Уфе

Кировский суд Уфы заключил под стражу третьего и последнего фигуранта дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, сообщает Следственный комитет.

«Арестован третий экс-начальник подразделения МВД Башкирии, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя», – сообщили в СК, передает РИА «Новости».

Третьим заключенным под стражу стал майор Павел Яромчук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Ранее были арестованы экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Срок ареста для всех троих установлен до 31 декабря.

Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя – дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

В пятницу стали известны результаты биоэкспертизы по делу жертвы изнасилования в уфимском отделении полиции; факт насильственных сексуальных действий подтвердился.