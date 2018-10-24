Стали известны результаты ДНК-экспертизы изнасилованной полицейскими в Уфе девушки

Стали известны результаты биоэкспертизы по делу жертвы изнасилования в уфимском отделении полиции; факт насильственных сексуальных действий подтвердился.

Экспертиза подтвердила, что пострадавшая получила множественные повреждения тканей, передает портал ГорОбзор.ру со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что в исследовании обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука.

Источник добавил, что девушку начальники в кабинет не вызывали, а на застолье ее пригласила коллега-дознаватель, которая в данный момент проходит свидетелем по данному делу.

Сообщается, что в Кировском районном суде проходит заседание, на котором будет избрана мера пресечения экс-полицейским.

В домах и на рабочих местах подозреваемых прошли обыски.

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии.

Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.