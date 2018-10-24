Подозреваемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских привезли в суд

Трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, привезли в здание суда в Уфе, где пройдет заседание о мере пресечения фигурантам дела.

«Фигурантов дела привезли в здание Кировского районного суда, заседание об избрании меры пресечения должно быть в закрытом режиме», – сказал источник РИА «Новости».

При этом журналистов не пустили на судебное заседание об избрании меры пресечения экс-полицейским.

Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

В домах и на рабочих местах бывших уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, прошли обыски.