Арестован второй подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу второго подозреваемого в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

«Арестован второй экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».

Его имя официально не называется, однако источник отмечал, что это экс-начальник ОВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев.

Ранее был арестован подполковник Эдуард Матвеев, до недавнего времени возглавлявший отдел полиции по Уфимскому району. На очереди заседание по третьему фигуранту.

Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

В пятницу стали известны результаты биоэкспертизы по делу жертвы изнасилования в уфимском отделении полиции; факт насильственных сексуальных действий подтвердился.