Арестован первый фигурант дела о массовом изнасиловании дознавателя в Уфе

Кировский районный суд Уфы арестовал первого из трех бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Подозреваемый арестован сроком на два месяца – до 31 декабря 2018 года.

О принятом решении рассказал пресс-секретарь суда, поскольку заседание проводилось в закрытом режиме. Кто именно из трех фигурантов первым заключен под стражу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».

В то же время Telegram-канал 360 сообщает, что арестован подполковник Эдуард Матвеев.

После этого в зал завели второго подозреваемого – начальника отдела полиции Кармаскалинского района Салавата Галиева.

Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

В пятницу стали известны результаты биоэкспертизы по делу жертвы изнасилования в уфимском отделении полиции; факт насильственных сексуальных действий подтвердился.