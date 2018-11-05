Москва и Пекин обсудили создание трансграничной системы расчетов

В качестве ответа на американские санкции Россия и Китай могут создать трансграничную систему расчетов с активным использованием национальных валют, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

По его словам, тематика взаиморасчетов рассматривалась на недавнем заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, которое прошло в конце сентября в Шэньчжэне, передает ТАСС.

«Среди прочих обсуждается тема создания трансграничной системы расчетов с активным использованием национальных валют», – сказал Приходько.

Ранее Центробанк высказался за создание аналога SWIFT на базе БРИКС.

Кроме того, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова присоединиться к европейской платежной системе, не связанной с американской системой SWIFT.

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