ЦБ высказался за создание аналога SWIFT на базе БРИКС

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НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине отменен мораторий на вывоз леса в ЕС
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Придумана особая схема для спасения рубля
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты
Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон БраунаПодробности...
Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
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