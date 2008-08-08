ЦБ высказался за создание аналога SWIFT на базе БРИКС

Первый зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова посчитала нужным обсудить создание аналога международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT на уровне Евросоюза или БРИКС.

«Тема хорошая, правильная. Если бы такое обсуждение было бы инициировано на уровне БРИКС (неформальной группы из пяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР – прим. ВЗГЛЯД) или на уровне Евросоюза, мне кажется, это было бы очень целесообразно обсудить. Это не значит, что нужно отменять или заменять действующие системы, это означает, что можно создать еще одну систему, которая поможет осуществлять расчеты в другой системе и возможно эта система даже будет более эффективной», – приводит РИА «Новости» слова Скоробогатовой.

В августе глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС нуждается в создании независимого налога американской системы передачи финансовых сообщений SWIFT. По его мнению, это необходимо для того, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что ЕС может стремиться к созданию аналога, чтобы вести расчеты с другими странами в евро, а не в долларах.