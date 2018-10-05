Россия задумалась о присоединении к европейской альтернативе SWIFT

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире «России-24» заявил, что Россия готова присоединиться к европейской платежной системе, не связанной с американской системой SWIFT.

«Прошла информация о создании такой системы евро-SWIFT для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов, в том числе за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары. Мне кажется, европейцы уже задумались об этом. Мы готовы присоединиться к таким предложениям», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, такое решение является ответом на ограничения, вводимые США по отношению к предприятиям и финансовым институтам.

Силуанов отметил, что Россия занимается подготовкой мер для стимулирования увеличения расчетов в рублях в экспортных контрактах для снижения зависимости экономики страны от доллара. Меры, по его словам, должны заработать с 2019 года.

«Мы сейчас будем принимать меры для стимулирования расчетов наших партнеров в рублях. Будем делать налоговые преференции. В планах правительства подготовить такие решения в текущем году, чтобы в следующем году они заработали», – подчеркнул вице-премьер.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Членами SWIFT являются более 10 тыс. организаций, в том числе около 1 тыс. корпораций.

Ранее Центробанк высказался за создание аналога SWIFT на базе БРИКС.

В августе глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС нуждается в создании независимого налога американской системы передачи финансовых сообщений SWIFT. По его мнению, это необходимо для того, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.