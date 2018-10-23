Россия пригласила Китай к вхождению в проект «Арктик СПГ-2»

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько выразил мнение, что китайские партнеры могут быть заинтересованы в участии в проекте производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».

Приходько отметил, что газовая сфера – важнейшее направление развития энергетического взаимодействия России с Китаем, передает ТАСС.

Он напомнил, что строительство газопровода («Сила Сибири») из России в Китай по «восточному» маршруту планируется завершить к концу 2019 года. Предполагается, что в течение 30 лет по нему будет ежегодно поставляться 38 млрд кубометров газа.

Кроме того, по словам чиновника, продолжаются переговоры о поставках природного газа из России в Китай по «западному» маршруту («Сила Сибири – 2») в объеме 30 млрд кубометров в год в течение 30 лет и с Дальнего Востока России.

Также, по его данным, начались регулярные поставки в Китай по долгосрочным контрактам продукции с завода «Ямал СПГ», в котором китайская сторона владеет 29,9% акций.

«Полагаем, что китайские партнеры могут быть заинтересованы в участии еще в одном проекте – «Арктик СПГ-2» мощностью 19,2 млн т СПГ в год», – сказал первый замглавы аппарата правительства.

В октябре стало известно о готовности Саудовской Аравии вложить в российский проект «Арктик СПГ-2» до 5 млрд долларов. Кроме того, в июне Россия пригласила в проект «Арктик СПГ – 2» Южную Корею. Также о намерении принять участие в проекте заявляла французская корпорация Total.

Напомним, по прогнозу Минэнерго, к 2035 году Россия увеличит производство СПГ в четыре раза.