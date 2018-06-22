Южную Корею пригласили в проект «Арктик СПГ – 2»

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином сообщил, что Москва и Сеул прорабатывают участие Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ – 2».

Путин сообщил, что во время переговоров лидеров России и Южной Кореи приоритетное внимание было уделено энергетике – ключевой сфере двустороннего сотрудничества.

«Обсуждается возможность участия корейских партнеров и в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ – 2», – приводит его слова ТАСС.

В пятницу «Новатэк» и Корейская газовая корпорация KOGAS подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сжижения газа.

Председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон заявлял, что компания готова рассмотреть предложения о покупке доли в проекте «Арктик СПГ – 2» от своих партнеров по проекту «Ямал СПГ».

«Арктик СПГ – 2» – второй завод компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа мощностью порядка 19,8 млн тонн СПГ в год. Его запуск, как ожидается, состоится в 2023 году.

Ранее Путин на переговорах с президентом Мун Чжэ Ином заявил, что Россия продолжит вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове.