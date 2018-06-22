Путин пообещал содействовать урегулированию на Корейском полуострове

Президент Владимир Путин на переговорах с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином заявил, что Россия продолжит вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове.

«Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове. Всегда вносила и намерена вносить дальше свой вклад посильный в урегулирование», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Глава государства также назвал Южную Корею одним из приоритетных партнеров России в Азии и предложил Мун Чжэ Ину обсудить вопрос товарооборота двух стран.

Со своей стороны президент Южной Кореи заявил об общих целях с Путиным по денуклеаризации Корейского полуострова и тесном взаимодействии в этом направлении, передает РИА «Новости».

Напомним, 14 июня Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом получил личное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.