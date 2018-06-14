Путин оценил встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом получил личное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Путин заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова. «Исходим из того, что это только первый шаг пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, по итогам прошедшей в Сингапуре встречи лидеры США и КНДР подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

Путин также подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию. По его словам, это может быть как отдельная встреча, так и контакт на полях Всемирного экономического форума.

Российский президент также приветствовал контакты лидеров КНДР и Южной Кореи. «Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем России. В Кремле сообщали, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Путина также приглашали в КНДР.