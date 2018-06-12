Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил главе российского государства Владимиру Путину поздравление с Днем России, сообщает ЦТАК.

Глава КНДР «выразил теплые поздравления» в адрес Путина и «дружественного народа России», передает РИА «Новости».

Как говорится в послании Ким Чен Ына, российский народ добился «успеха в построении сильного» государства «под руководством» Путина, «справляясь со всеми вызовами и сложностями».

Ким Чен Ын пожелал россиянам «благополучия и процветания». Он также выразил надежду на то, что президенту России будет сопутствовать «успех в ответственной работе по построению сильного» государства.

Северная Корея рассчитывает, что отношения с Россией будут еще крепче, поскольку это отвечает «требованиям новой эры» и интересам Москвы и Пхеньяна.