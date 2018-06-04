Кремль подтвердил возможность визита Ким Чен Ына на ВЭФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре, но точных параметров возможного визита пока нет заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая глава МИД Сергей Лавров «передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию и, в том числе, в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал, действительно, Восточный экономический форум».

«Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом он заявил, что Ким Чен Ын не направил ответ на послание Путина, которое ему на встрече передал Лавров.

Песков отметил, встреча Путина и Ким Чен Ына на полях саммита ШОС, который состоится 9-10 июня в Китае, не прорабатывается.

Напомним, ранее в понедельник дипломатический источник сообщил, что рассматриваются несколько дат и мест встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, один из вариантов – в сентябре во Владивостоке, на полях Восточного экономического форума.