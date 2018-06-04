Стали известны возможные места встречи Путина и Ким Чен Ына

Рассматриваются несколько дат и мест встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, один из вариантов – в сентябре во Владивостоке, на полях Восточного экономического форума, сообщил диписточник.

По словам источника, возможность проведения встречи «обсуждается, рассматриваем разные варианты». Другой источник заявил, что вариант переговоров на ВЭФе «возможен».

«Ждем ответа на письмо Путина (Ким Чен Ыну – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил источник РИА «Новости».



Напомним, 1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться, модальность и время обсуждаются.