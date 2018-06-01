Кремль допустил встречу Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться, модальность и время обсуждаются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, действительно такая встреча может состояться, ее модальность и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли такая встреча состояться в Пекине и обсуждается ли подобный вариант, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно.

«Нет, конкретно – нет. Не обсуждается», – сказал Песков.

Напомним, в четверг Кремль назвал пока преждевременным вопрос о возможности личной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.