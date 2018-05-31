Кремль оценил вероятность встречи Путина и Ким Чен Ына

Кремль назвал пока преждевременным вопрос о возможности личной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Пока рано об этом говорить», – передает ТАСС ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос, рассматривается ли возможность личной встречи Путина и Ким Чен Ына.

«Пока еще не было обстоятельного доклада (Путину) министра (Лаврова по итогам визита в Пхеньян)», – добавил он.



При этом Песков подтвердил, что Лавров передал Ким Чен Ыну послание от российского лидера.

«Послание президента, конечно, министр довел до северокорейской стороны», – сказал пресс-секретарь президента, отказавшись уточнить содержание послания.

Напомним, в четверг Лавров провел в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Также министр заявил, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина.