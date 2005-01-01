Ким Чен Ын поинтересовался у Лаврова здоровьем «товарища Путина»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина.

«Я надеюсь, вам нравится. Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», – сказал Лавров Ким Чен Ыну, когда они вышли из кабинета, где были переговоры, и показал на расписную шкатулку.

Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался, как здоровье российского президента Владимира Путина.

«Как здоровье товарища Путина?» – спросил Ким Чен Ын. Лавров ответил: «Здоровье прекрасное».

По словам российского министра, президент России «очень ценит добрые слова, которые вы высказали по случаю его избрания на президентский срок», передает РИА «Новости».

«Он (Путин) передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», – отметил глава МИД.

Вместе с тем Ким Чен Ын заявил, что КНДР ценит, что Россия противостоит доминированию США. «Я ценю, что руководство (президента РФ Владимира) Путина противостоит доминированию США. Мы готовы всегда вести переговоры с российской стороной о глубоком объединении по этому поводу», – сказал он.

По словам Ким Чен Ына, Лавров посещает Пхеньян, когда «ситуация на Корейском полуострове резко меняется в направлении переговоров», «меняется в соответствии с требованием интересов двух стран».

В четверг Лавров провел в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Также министр заявил, что Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США.