Россия решила не вмешиваться в переговоры США и КНДР

Москва не считает корректным пытаться разузнать подробности процесса переговоров между Северной Кореей и США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он выразил уверенность, что КНДР учтет «историю последних лет» при определении своей позиции.

«Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США», – приводит его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас проходят подготовительные консультации экспертов, Россия не считает, что вправе в них вмешиваться.

Россия готова поддержать договоренности США и КНДР, если те будут «отвечать интересам всех вовлеченных сторон». Москва выскажет свое мнение, когда «договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества».

По его словам, какие гарантии будут «сочтены достаточными, это, конечно же, решать руководству Северной Кореи».

Лавров не исключил, что СБ ООН «придется поддерживать те или иные начинания», передает ТАСС.

На эту тему

«Мы приветствуем те контакты, которые в последние месяцы интенсивно развиваются между Северной и Южной Кореями, между КНДР и США», – сказал министр.

«Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема», – добавил он.

Глава МИД России подчеркнул, что важно «не пытаться искусственно подгонять этот процесс, который, конечно же, потребует значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии».

В своем выступлении Лавров также коснулся вопроса о санкциях в отношении Северной Кореи: «Абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать. За один присест нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов».

Кроме того, Лавров рассказал о возможностях расширять торгово-экономические связи между Россией и Северной Кореей. Лавров добавил, что в настоящее время готовятся три соглашения о сотрудничестве между университетами двух стран.

Россия также заинтересована в реализации трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей.

Лавров сообщил, что в Пхеньяне рассчитывают на визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в КНДР в ближайшее время.